Remshalden/Schwaikheim Nächtliche Suche nach bewusstloser Frau

Eine Suche auf der üblichen Fahrstrecke der Frau blieb erfolglos, weshalb mehrere Streifen zur Suche in der Umgebung eingesetzt wurden. Darüber hinaus wurde der Polizeihubschrauber angefordert und eine Ortung des Handys veranlasst. Durch die Ortung konnte die Suche auf den Raum Remshalden eingegrenzt werden. Schließlich fand eine der Streifenbesatzungen die Frau um kurz nach 2 Uhr bewusstlos in ihrem Auto in einem Wohngebiet, abseits der Fahrstrecke. Ein Rettungswagen versorgte die 28-Jährige und brachte sie anschließend ins Krankenhaus.