Remshalden/Stuttgart Ex-Freundin getötet: Mann aus Weinstadt verurteilt

Die Frau starb am frühen Morgen des 4. Juli. Erst sechs Tage später, am 10. Juli, fand die Polizei die Leiche in einem Gebüsch nahe der Rems bei Endersbach. Dort soll der Mann den toten Körper abgelegt und mit Gras bedeckt haben. Zwischen 60 und 70 Einsatzkräfte suchten damals bei Weinstadt nach der Vermissten.