Remshalden Tempo 50 am Bürgerpark abgelehnt

Was einen anderen Antrag der Gemeinde in Sachen Bürgerpark betrifft, geht Bürgermeister Reinhard Molt davon aus, dass das Landratsamt zustimmt: Das Straßenfest soll am 11. und 12. Juni wieder im Bürgerpark und auf der Kreisstraße stattfinden, die dafür gesperrt werden muss.

Der Bürgerpark ist zwischen Grunbach und Geradstetten für die Remstal-Gartenschau entstanden und hat sich zu einem Treffpunkt entwickelt, manche sprechen davon, dass Remshalden dadurch einen neuen Mittelpunkt bekommen hat. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Harald Bay findet sogar, wie er kürzlich in seiner Haushaltsrede sagte: „Remshalden hat sich teilweise neu erfunden und gefunden. Jung und Alt, Bewohner aller Teilorte entwickelten und entdeckten eine neue Lebensqualität im gemeinsamen Füreinander und Miteinander.“ Tatsächlich war während der Gartenschau im Bürgerpark jedes Wochenende etwas geboten durch die Remshaldener Vereine, und auf dem neuen Wasserspielplatz war sowieso ständig die Hölle los. Das muss so bleiben, finden durchweg alle Gemeinderatsfraktionen.

SPD und Bürgerliche Wählervereinigung (BWV) erneuerten im Zuge der Haushaltsverabschiedung die Forderung, die Bewirtungshütte im Bürgerpark zu erhalten und weiter für Vereine nutzbar zu machen. Die Weingärtnergenossenschaft hat Interesse, die Hütte zu übernehmen. Dazu sei man in Verhandlungen, sagt Bürgermeister Reinhard Molt auf Anfrage. Es gehe darum, dass andere Vereine die Hütte auch weiterhin nutzen können. „Das ist dann Aufgabe der Weingärtnergenossenschaft“, so Molt.

Kommt eine mobile Toilette für den Bürgerpark?

Wichtig ist den Ratsfraktionen auch, dass Toiletten in den Bürgerpark kommen. Während der Gartenschau gab es dazu einen mobilen Toiletten-Wagen. Seitdem gibt es keinen Ort, wo Besucher des Parks und des Spielplatzes hinkönnen. Es gibt Überlegungen, beim Bau des neuen Kinderhauses in der Lilienstraße, in mittelbarer Nachbarschaft, eine Toilette mit einzurichten. Das dürfte aber noch Jahre dauern, die Gemeinde hat den Bau des Kinderhauses für 2023 anvisiert. Die Verwaltung sei dabei, Angebote für eine mobile Toilette einzuholen, sagt Bürgermeister Reinhard Molt, der aber betont: Die Gemeinde könne diese nicht für umsonst zur Verfügung stellen, wie das während der Gartenschau der Fall war. „Da muss man mit denen, die den Bürgerpark bewirtschaften, einen Modus finden, dass die das uns gegenüber entschädigen.“

Ganz aktuell hat der Gemeinderat noch eine Personalentscheidung für den Bürgerpark getroffen: Die Gemeinde wird einen weiteren Gärtner im Bauhof einstellen, um die Pflege der Grünanlagen sicherzustellen.

Die nächste Veranstaltung der Gemeinde im Bürgerpark findet am 31. Mai statt. Dann ist wieder der Genuss- und Pflanzenmarkt „Blüte, Beet und Beeren“, den es bereits während der Gartenschau gab.