Remshalden Tempolimits für den Bürgerpark

Tatsächlich hat die Gemeindeverwaltung bereits die Zusage dafür, dass am Wochenende in der Remshaldener Highlightwoche (20. bis 26. Mai) für den Festbetrieb Tempo 30 auf der Kreisstraße am Bürgerpark angeordnet wird. Das sagte Bürgermeister Reinhard Molt auf Nachfrage unserer Zeitung. In der Sitzung des Technischen Ausschusses hatte er sich noch etwas diffus geäußert.

Man sei zusätzlich noch im Gespräch mit den zuständigen Verkehrsbehörden beim Landkreis, so Molt, ob die Tempo-30-Regelung nicht während der kompletten Highlight-Woche, nicht nur am Wochenende gelten könnte. „Eine Frage, die wir hinterhergeschoben haben, war, ob wir das zusätzlich an allen Wochenenden während der Gartenschau kriegen.“

Landratsamt fordert erwartete Besucherzahlen

Die Antwort des Landratsamts: „So pauschal kann man das nicht genehmigen.“ Wie die Pressestelle des Amts auf Anfrage unserer Zeitung erklärt, könne ein Tempolimit nur punktuell kommen. Man habe die Gemeinde Remshalden gebeten, Veranstaltungen zu benennen und dabei Angaben zur erwarteten Besucherzahl zu machen. Auf dieser Basis könne man dann über eine Absenkung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich des Bürgerparks entscheiden. „Um ein Tempolimit anzuordnen, muss man davon ausgehen, dass die Veranstaltung den Verkehrsablauf der Straße beeinträchtigt und es zu Gefahren kommen kann“, so das Landratsamt. Von einer Anfrage der Gemeinde Remshalden, für die ganze Highlightwoche das Tempo auf der Kreisstraße zu drosseln, weiß man bei der Kreisverwaltung allerdings nichts.

Was das Tempolimit für die Straße in Richtung Kernershof angeht: Hier ist die Gemeinde selbst zuständig. „Wir haben vor, dort auch die Geschwindigkeit zu reduzieren“, sagt der Bürgermeister Reinhard Molt. Ob auf Tempo 30 oder 50, das werde man noch entscheiden.