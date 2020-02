Remshalden Uneinigkeit bei Tempolimit auf der B 29

Den „eigentlichen Lärm“ verursachen die Lkws

Ähnlich kritisch wie manche in der BWV sieht das Thema auch die CDU. Sie hält es laut Fraktionschef Wolfgang Läpple für „fraglich“, ob eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf der B 29 „tatsächlich den Erfolg bringen würde, der hier versprochen ist“. Denn: Den „eigentlichen Lärm“ verursachen aus Läpples Sicht „die Lkw mit ihren Reifen, die schon bisher nur 80 Stundenkilometer fahren dürfen“. Deswegen plädiert die CDU für eine Verlängerung der bestehenden Lärmschutzwand zwischen Grunbach und Geradstetten, auch mit Blick auf den renaturierten Zehntbach und den Bürgerpark dort.

„Dran bleiben!“ – das ist die Bitte von Sigrid Pressel, der Fraktionsvorsitzenden von FDP/Freien Wählern in ihrer Haushaltsrede zum Thema Tempo 100 auf der B 29. Die Fraktion sei dem Bürgermeister dankbar, dass er die Diskussion darüber wieder in Gang gebracht habe.

Die Handlungsmöglichkeiten der Kommune seien gering

Auch die SPD unterstützt die „Offensive“ von Bürgermeister Reinhard Molt. Man erhoffe sich von den Ergebnissen des Lärmschutzgutachtens, das derzeit erstellt werde, die Förderung von Lärmschutzmaßnahmen, nicht nur entlang der B 29, sondern auch entlang der Kreisstraßen, so Fraktionschef Harald Bay. Die SPD hält den „Einsatz finanzieller Mittel seitens der Gemeinde“ für bauliche Maßnahmen, Schritte zur Verkehrsberuhigung und Temporeduzierungen für nötig.

Die Alternative Liste (ALi) befürwortet zwar den Versuch, die Fahrzeuge auf der B 29 auszubremsen und dadurch die Lärmbelastung im Remstal zu mindern. Ursula Zeeb äußerte in ihrer Haushaltsrede jedoch Skepsis dazu, wie realistisch die Hoffnungen sind, damit weiterzukommen. Die Handlungsmöglichkeiten der Kommune seien gering, sagte sie: „Der jüngste Versuch, ein Tempolimit auf der B 29 zu erreichen zeigt dies.“ Und: „Für lärmgeplagte Bürger – und die gibt es in Remshalden in großer Zahl, besteht, wenn wir ehrlich sind, kaum Aussicht auf Verbesserung.“

Tempo 30 innerorts für mehr Leben in den Ortskernen?

In Remshalden wird auch immer wieder über stärkere Tempobeschränkungen innerorts diskutiert. 2015 lehnte eine Mehrheit der Bürger, die sich an einer Befragung beteiligten, den Vorschlag ab, auf bestimmten Abschnitten der Ortsdurchfahrten in Grunbach, Geradstetten und Hebsack Tempo 30 einzuführen. Daraufhin nahm der Gemeinderat davon Abstand. Viele kritisieren jedoch, die Bürgerbefragung sei nicht ausreichend mit Informationen versehen gewesen und eine begleitende öffentliche Diskussion habe gefehlt.

Zu den Befürwortern von Tempo 30 gehören nach wie vor führende Mitglieder aus dem Handels- und Gewerbeverein, die sich davon positive Effekte für die aussterbenden Ortskerne versprechen.

„Auch innerorts könnte mit einer Temporeduzierung der Lärmpegel gesenkt werden“

Die Fraktion von FDP/Freie Wähler im Gemeinderat befürwortet Tempo 30 aus zwei Gründen. Erstens: „Auch innerorts könnte mit einer Temporeduzierung der Lärmpegel gesenkt werden“, sagte Fraktionschefin Sigrid Pressel in ihrer Haushaltsrede. Zweitens sei dabei der Sicherheitsaspekt für Schul- und Kindergartenwege zu sehen. Deswegen hat die FDP/FW-Fraktion die Einführung von Tempo 30 „für die schon mal in Betracht gezogenen Bereiche einschließlich der Olgastraße in Grunbach, Stichwort Betreutes Wohnen“ beantragt.

Die SPD erneuerte im gleichen Zuge ihren bereits gestellten und einstimmig vom Gemeinderat befürworteten Antrag, im Bereich des Bürgerparks zwischen Grunbach und Geradstetten die erlaubte Geschwindigkeit auf 50 zu senken. „Trotz Bedenken des Landratsamts“, wie der Fraktionsvorsitzende Harald Bay sagte.

