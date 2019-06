Remshalden Unfall an der Kreuzung

Remshalden.

Wie die Polizei meldet kam es am Montagabend gegen 22 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Brückenstraße und Max-Holder-Straße. Ein 56-jähriger VW-Fahrer missachtete nach Polizeiangaben die Vorfahrt eines 57-jährigen Skoda-Fahrers. Beim Unfall wurde die 35-jährige Beifahrerin im Skoda leicht verletzt. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 13 000 Euro.