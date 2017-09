Remshalden (ngr).

Ein Unfall auf der B29 in Richtung Stuttgart nahe der Ausfahrt Geradstetten war an diesem Sonntag zwischen circa 13.30 und 14.30 Uhr ursächlich für einen Rückstau bis Schorndorf. Der Fahrer eines VW Golf ist in die Leitplanke und ins Schleudern geraten, kam aber mit seinem Auto auf dem Standstreifen zum Stehen und wurde - nach ersten Informationen des Polizeiführers vom Dienst - nur leicht verletzt. Der Unfallfahrer gab an, zuvor von einem anderem Auto "geschnitten" worden zu sein, so dass er ausweichen musste. Es soll sich um ein schwarzes BMW-Coupé handeln. Der BMW-Fahrer habe knapp vor ihm unvermittelt auf seine Fahrspur gewechselt, so der VW-Golf-Fahrer gegenüber der Polizei, die deshalb von einer Unfallflucht des BMW-Fahrers ausgeht.