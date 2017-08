Remshalden.

Zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstagnachmittag 16 Uhr versuchte ein Unbekannter das Fenster an einem Gebäude in der Eduard-Hiller-Straße aufzubrechen. Hierbei hinterließ er einen Sachschaden von rund 300 Euro, kam aber nicht in das Gebäude.