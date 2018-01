Remshalden Was passiert nach Breiters Wahl in Freiburg?

Am kommenden Dienstag um 16.15 Uhr beginnt in Freiburg die Sitzung des Gemeinderats, auf die auch die Remshaldener gespannt blicken. Als Punkt drei steht auf der Tagesordung: „Wahl des hauptamtlichen Beigeordneten für das Dezernat IV“. Hinter dieser etwas sperrigen Bezeichnung verbirgt sich das Amt des Bürgermeisters, der die Abteilung im Freiburger Rathaus führt, zu dem unter anderem die Bereiche Finanzen sowie öffentliche Ordnung gehören. Zur Wahl stehen drei Kandidaten, einer davon ist Stefan Breiter, mit dem Hinweis: „Das Vorschlagsrecht liegt bei der CDU-Fraktion. Diese schlägt Herrn Stefan Breiter vor.“ Es ist dieser Hinweis, der seine Wahl zum Finanzbürgermeister zu einer relativ wasserdichten Geschichte macht.

Keine Zweifel, dass Breiter die Wahl gewinnt

Joachim Röderer, Redakteur bei der Badischen Zeitung, sagt: Das Vorschlagsrecht gelte als unausgesprochenes Gesetz, an das sich alle hielten. Noch nie sei es vorgekommen, dass der vorgeschlagene Bewerber nicht gewählt wurde, wenn sich alle einig gewesen seien. Und das seien sich die entscheidenden, großen Fraktionen im Falle Breiters. Wird er also gewählt? „Es gibt keinen Zweifel, dass es eine klare Mehrheit gibt“, meint Röderer.

Stefan Breiter gibt sich da etwas zurückhaltender, aber das muss er wohl auch. „Ich gehe das Ganze mit allerhöchster Demut und Bescheidenheit an“, sagt er. Er treffe oft auf Menschen, die ihm bereits zu seinem neuen Job gratulieren. Da sage er dann: „Stopp! Ich bin doch noch gar nicht gewählt.“ Er gibt aber selbst zu: „Es müsste schon ein kommunalpolitischer Erdrutsch passieren, dass etwas schiefgeht.“ Immerhin gebe es derzeit im politischen Leben in Freiburg einige Bewegung, da am 22. April die Oberbürgermeister-Wahl anstehe. Bei dieser stellt sich der grüne Amtsinhaber Dieter Salomon zur Wiederwahl.

Erste Namen für die Nachfolge kursieren bereits

Spannend wird es dann auch bald in Remshalden: Wer wird sich auf Stefan Breiters Nachfolge bewerben? Erste Namen kursieren unter der Hand, aber noch wagt sich erwartungsgemäß niemand aus der Deckung – bis auf einen: Axel Fischer. Der Buocher, der bei der Wahl vor fünf Jahren Stefan Breiters Konkurrent war und rund 18 Prozent der Stimmen holte, sagte kürzlich bei „Rohrbronn v’rzählt“ öffentlich: Ja, er wolle erneut antreten. Auf Anfrage unserer Zeitung bekräftigt er das: „Selbstverständlich stelle ich mich zur Wahl, wenn Stefan Breiters Stelle frei wird.“

„Ich rate jedem, sich jetzt noch im Hintergrund zu halten“

Davon abgesehen kursieren weitere in Remshalden bekannte Namen. Der Amtsinhaber berichtet, dass er selbst bereits von mehreren Personen angesprochen worden sei, die interessiert sind. „Manche davon sind hochinteressant“, sagt Stefan Breiter, nennt aber keine Namen. Das Feld der potenziellen Bewerber stimme ihn hoffnungsvoll für Remshalden. Er selbst unterstütze niemanden, er werde Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses sein und sei als solcher zur Neutralität verpflichtet. Er berate Interessenten aber gerne in Sachfragen zur Bewerbung. Und: „Ich rate jedem, sich jetzt noch im Hintergrund zu halten.“ Als Kandidat müsse man selbst Herr des Verfahrens sein und das Tempo vorgeben. Wer an die Öffentlichkeit gehe, müsse perfekt vorbereitet sein und sofort voll in den Wahlkampf einsteigen.