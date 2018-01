Remshalden Wieder Brand in Einliegerwohnung

Zum zweiten mal brannte es in einer Einliegerwohnung eines 8-Familienhauses in der Grunbacher Lederstraße. Das erste mal am 7. September 2017. Gegen Mitternacht wurden Hausbewohner auf Brandgeruch aufmerksam und wieder brannte es in der Einliegerwohnung. Diesmal mussten zwei Hausbewohner über die Drehleiter gerettet werden. Alle Bewohner wurden unverletzt in der Nachbarschaft vom DRK betreut. Der Bewohner der Brandwohnung konnte nicht angetroffen werden. Die Feuerwehren Remshalden und Schorndorf waren mit 6 Fahrzeugen im Einsatz. Das DRK mit Notarzt, Rettungswagen und Schnelleinsatzgruppe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.