Remshalden/Winnenden.

In der Nacht zum Samstag (09.12) musste ein 48-jähriger Mann in Gewahrsam genommen werden. Zunächst wurde die Polizei nach Remshalden beordert, nachdem der Mann dort in einem Gasthaus randalierte. Von den Beamten vor Ort wurde gegen den Mann ein Platzverweis ausgesprochen sowie der Gewahrsam angedroht, falls er weiterhin zu ähnlichen Vorfällen käme. Anstatt nun mit dem gerufenen Taxi nach Hause zu fahren, ließ sich der Mann nach Winnenden bringen, wo es in der Innenstadt gegen 23.00 Uhr zu einem weiteren Zwischenfall kam. Der rabiate Mann sei dort auf eine Personengruppe getroffen und habe einem Unbekannten unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Die erneut alarmierte Polizei, die von dem Mann noch mehrmals beleidigt wurden, konnte den aggressiven und alkoholisierten Mann unter Zwang festnehmen und zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle verbringen. Personen kamen hierbei nicht zu Schaden.