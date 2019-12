Remshalden/Winterbach Hebsacker Brücke wird komplett gesperrt

Neue Brücke auch für Kraftfahrzeuge

Die neue Brücke soll dann auch wieder für Kraftfahrzeuge befahrbar sein – ein Punkt, der nicht ganz unumstritten war. In beiden Gemeinderäten gab es einige, die der Meinung waren, dass eine Fuß- und Radbrücke völlig ausreichend wäre. Die Zufahrt zu den landwirtschaftlichen Grundstücken südlich der sei auch über Geradstetten und Winterbach möglich, ohne an der Stelle die Rems zu überqueren.

Die Sperrung der Hebsacker Brücke war ursprünglich ab 1. Januar 2020 angekündigt. Dass sie schon an diesem Donnerstag geschlossen wird, hat praktische Gründe. Die Bauhofmitarbeiter, die die Sperrung vornehmen müssten, hätten zwischen den Jahren frei, erklärt der Winterbacher Bauamtsleiter Rainer Blessing. „Wir wollten denen nicht zumuten, dass die am 1. Januar nachts um 0 Uhr anrücken, um die Straße zu sperren. Da nehmen wir Rücksicht auf die Mitarbeiter.“ In den Mitteilungsblättern in Winterbach und Remshalden haben die Gemeinden ihre Bürger informiert.