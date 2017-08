Remshalden / Winterbach Unfall: Frau auf B 29 angefahren

Gegen 1:20 Uhr am Morgen kam es auf der Bundesstraße 29 Höhe Hebsack am Mittwoch ( 23.08. ) zu einem folgenschweren Unfall. Eine Ford KA Fahrerin geriet aus Richtung Gmünd nach Winterbach Höhe Hebsack in die Leitplanken, stieg aus und wollte vermutlich auf den Parkplatz gegenüber laufen. Dabei wurde sie zumindest von einem Fahrzeug, das in Richtung Schorndorf fuhr, erfasst. Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort, die B 29 ist in beiden Richtungen voll gesperrt. Nähres folgt am Tage.