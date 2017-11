Remshalden Zwei Spielhallen in Grunbach?

Die Haltung in den Reihen der Remshaldener Gemeinderäte ist ziemlich eindeutig: Eine Spielhalle will und braucht niemand, und wenn es irgendwie geht, muss man sie mit Bau- oder Gewerberecht verhindern. Diese rechtliche Handhabe sieht die Gemeindeverwaltung bei zwei Baugesuchen für Spielhallen in Grunbach. Im einen Fall soll eine Lagerhalle in der Kanalstraße 8 umgenutzt werden, inklusive Bar oder Lounge. Im anderen Fall geht es ebenfalls um die Umnutzung von Lagerräumen in der Uferstraße 4 für eine Gaststätte und Spielhalle.

Spielhallen zu nah an der Jahnhalle

Beide Baugesuche lehnt die Gemeinde unter anderem mit einem juristischen Hebel aus dem Gewerberecht ab: Sie liegen beide innerhalb eines Radius von 500 Meter um die Jahnhalle. Da diese für den Schulsport genutzt wird, greift aus Sicht der Gemeinde eine Passage aus dem Landesglückspielgesetz: Eine Spielhalle kann nicht zugelassen werden, wenn sie einen Mindestabstand von 500 Metern zu einer „Einrichtung zum Aufenthalt von Kindern und Jugendlichen“ unterschreitet.

Wertverlust für Gewerbegebiet "Deuhwiesen"

Im Fall der Uferstraße spricht die Gemeinde zudem von einem befürchteten „Trading-Down-Effekt“, also einem drohenden Wertverlust für die Flächen und Gebäude im dortigen Gewerbegebiet „Deuhwiesen“. Dieses Gebiet sei von produzierendem und verarbeitendem Gewerbe geprägt und das solle auch so bleiben.

Größe überschreitet Schwellenwert für "kerngebietstypische Vergnügungsstätte"

Auch bei der Kanalstraße meldet die Gemeinde zusätzlich zum gewerberechtlichen Aspekt städtebauliche Bedenken an. Die geplante Spielhalle soll dort eine Größe von rund 144 Quadratmeter haben. Das überschreite den Schwellenwert für eine „kerngebietstypische Vergnügungsstätte“, sie hätte also einen größeren Einzugsbereich mit größerem Publikum mit einhergehenden besonderen Anforderungen an den Standort und Auswirkungen auf die Umgebung, so die Argumentation.

Remshalden ist keine glücksspielbefreite Zone

Wenig überraschend war auch im Technischen Ausschuss des Gemeinderats, in dem die beiden Baugesuche bereits besprochen wurden, niemand dafür, die Spielhöllen zuzulassen. Das letzte Wort wird jedoch das Landratsamt haben. Dort sind die Baugesuche in Bearbeitung, aber eine öffentliche Stellungnahme war noch nicht zu erhalten. Klar ist: Einen Anspruch auf Verhinderung von Spielhallen gibt es nicht. „Wenn ein Bauantrag vorliegt, dem rechtlich nichts entgegensteht, dann sind wir verpflichtet, ihn zuzulassen“, sagt Sandra Weiss, Pressesprecherin des Landkreises.

Bisher gibt es in Remshalden noch keine vergleichbaren Spielhallen. Allerdings ist die Gemeinde natürlich keine glücksspielbefreite Zone. In Schnellimbissen, Kneipen und anderen Örtlichkeiten findet man vielfach Spielautomaten. Laut Information des Rathauses stehen in der Gemeinde momentan 20 Automaten mit Gewinnmöglichkeit, verteilt auf neun verschiedene Standorte, die von der Verwaltung genehmigt sind.

Erlaubt sind sie laut Gesetz in Schank- oder Speisewirtschaften, „in denen Getränke oder zubereitete Speisen zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht werden“, oder in „Beherbergungsbetrieben“ und in Wettannahmestellen (außer solchen, in denen Sportwetten angeboten werden). Außerdem muss der Automatenaufsteller bestimmte Voraussetzungen erfüllen, wie etwa ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen oder von der IHK über den Spieler- und Jugendschutz unterrichtet worden sein.