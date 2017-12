Remshalden.

Bei einem Unfall am Montagmorgen (04.12.) sind zwei Personen verletzt worden. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Eine 36-Jährige hatte gegen 7 Uhr mit ihrem Opel von der Unteren Hauptstraße in die Mittelquerspange abbiegen wollen. Dabei missachtete sie den Vorrang des entgegenkommenden 28-jährigen Hyundai-Fahrers. Die Fahrzeuge stießen zusamen. Beide Fahrer wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.