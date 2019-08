Remspark Waiblingen Real erlaubt Tupperdosen an der Frischetheke

Waiblingen.

Ab August können sich Kunden "in nahezu allen" Real-Märkten Wurst-, Käse- und Fleisch in eigene Mehrwegbehälter verpacken lassen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit. Darüber hinaus bestehe die Option, in den Real-Filialen, die Heißgetränke anbieten, diese in selbst mitgebrachte Mehrwegbecher abzufüllen.