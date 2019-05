Remstal-Gartenschau 10 Veranstaltungstipps zum Eröffnungswochenende

Wein & Walk

Freitag, 10. Mai ab 17 Uhr

Aussichtsplattform Luitenbächer Höhe, Großheppach

Großartige Ausblicke, vielseitige Gaumenfreuden und lässige Loungemusik inmitten von Weinreben verspricht die "Sunset Lounge" bei Großheppach. An diesem Wochenende bewirten im Rahmen der Veranstaltung "Wein & Walk" die Weinfreunde Großheppach.

Feierstimmung mit "Night Live"

Freitag, 10. Mai ab 19.30 Uhr

Marktplatz Schorndorf

Von 19.30 Uhr an sorgt am Freitagabend die Band „Night Live“ für Feierstimmung auf dem Marktplatz.

Hocketse mit Weißwurstfrühstück

Samstag, 11. Mai ab 11 Uhr

Neckarstrand Remseck

Mit einer Hocketse am Neckarstrand mit Jazzband und Weißwurstfrühstück startet Remseck in die Gartenschau. Es spielen drei unterschiedliche Musikacts von Balladen über Popmusik bis zu Filmklassikern.

Fest im Bürgerpark

Samstag, 11. Mai ab 11 Uhr

Bürgerpark bei der Kelter in Grunbach

Im Remshaldener Bürgerpark bei der Kelter in Grunbach startet die Gartenschau mit einem Fest und einer Podiumsdiskussion mit SWR-Moderator Jürgen Hörig und verschiedenen Gartenschau-Akteuren. Außerdem wird die Partnerschaftsskulptur mit Kunstwerken aus den Partnergemeinden enthüllt. Zwischen 14 und 17 Uhr gibt es Themenrundgänge und eine Kinderrallye. Das Partnerschaftskomitee bietet Köstlichkeiten aus den Partnergemeinden. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Bands „Legacy“ und „Rollon Stones“ aus Gournay sowie das Remstal-Trio „BSP Brown-Spätgens-Pastorek“. Die Grundschule Grunbach führt zur Mittagszeit das Musical „Remsi summt in Grunbach“ auf.

Fest auf dem Gleisdorfer Platz

Samstag, 11. Mai ab 12 Uhr

Gleisdorfer Platz in Winterbach

Die Gemeinde Winterbach feiert die Gartenschau-Eröffnung am Samstag ab 12 Uhr auf dem Gleisdorfer Platz mit einem ganztägigen Fest. Es singt zunächst der Chor „Joyfull Voice“. Danach folgen weitere musikalische (13.30 Uhr Axel Nagel mit seiner Gitarre, 17 Uhr „Waschbrett“ mit Schwabenrock, 19.30 Uhr „Duo Sophia“ mit Jazz und Pop) und clowneske Darbietungen (15 Uhr „Klikusch“). Es gibt am Samstag und Sonntag in Winterbach kostenlose Shuttle-Busse, mit denen Besucher mit stündlichen Abfahrtszeiten zu allen Gartenschau-Attraktionen fahren können

Schlemmermarkt

Samstag, 11. Mai ab 17 Uhr

Klosterstraße in Stetten

Nach dem offiziellen Festakt im Schlosspark der Diakonie Stetten (14 Uhr), begleitet vom Daimler Sinfonieorchester Stuttgart, lockt in der Klosterstraße der Schlemmermarkt. An allen drei Tagen erwarten Sie hier lokale Gastronomen und Wengerter an der langen Tafel. Samstag ab 17 Uhr, Sonntag ab 11.30 Uhr und Montag ab 16 Uhr.

Feuerwehrfest

Samstag, 11. Mai ab 17.30 Uhr

Gerätehaus Feuerwehr Plüderhausen

Am Samstag, 11. Mai ab 17.30 Uhr lädt die Gemeinde Plüderhausen zum feierlichen Hissen der Gartenschau-Fahnen bei musikalischer Begleitung ein. Im Anschluss feiert die Feuerwehr ihren Tag der offenen Tür im Gerätehaus, Schulstraße 33. Es gibt Livemusik von „Curls & Loss“ sowie „Minute Made“.

Backhäuslefest

Sonntag, 12. Mai ab 11 Uhr

Backhäusle nahe des Geisdorfer Platzes in Winterbach

Am Sonntag findet ab 11 Uhr das Backhäusle-Fest des Musikvereins Trachtenkapelle Winterbach statt.

Großer Familientag

Sonntag, 12. Mai ab 11 Uhr

Festplatz bei der Rundsporthalle

Beim großen Familientag in der Talaue am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr präsentieren sich auf dem kleinen Festplatz bei der Rundsporthalle die Waiblinger Ortschaften. Beinstein, Bittenfeld, Neustadt, Hegnach und Hohenacker bringen Produkte mit, die sie ganz besonders auszeichnen. Auf der Bühne sorgen Vereine für ein vielseitiges Programm mit Gesang, Theater und Tanz.

Weitere Veranstaltungen finden Sie auf remstal.de. Mehr Informationen zur Remstal-Gartenschau finden Sie unter www.zvw.de/gartenschau.