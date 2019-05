Remstal-Gartenschau 2019 Impressionen vom Eröffnungswochenende

Waiblingen.

Am Freitag wurde die Remstal-Gartenschau feierlich in Schorndorf eröffnet. Über das ganze Wochenende finden in den 16 Teilnehmer-Gemeinden zahlreiche Veranstaltungen statt. Außerdem können Besucher viele neue Sehenswürdigkeiten besichtigen. Wir haben die Bilder vom ersten Gartenschau-Wochenende.