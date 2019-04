Remstal-Gartenschau 2019 Mittermeier und Glasperlenspiel kommen nach Kernen

Wer lieber selbst singt, der hat dazu Gelegenheit am Donnerstag, 4. Juli, von 19.30 Uhr an beim offenen Singen mit dem Gesangverein Frohsinn Stetten im Schlosspark oder bei „Das Remstal singt“, ebenfalls im Schlosspark am Sonntag, 7. Juli, von 15 Uhr an.

Unterhaltung: Am Samstag, 18. Mai, wird der Bürgergarten mit Outdoor-Küche eröffnet – und TV-Koch Ralf Zacherl zaubert von 9.45 Uhr an ein gesundes Frühstück für Kinder. Der Vorverkauf für das Comedy-Programm im Schlosspark läuft laut Wolf Grünenwald hervorragend. Das liegt natürlich an den Auftritten namhafter Komödianten wie Michael Mittermeier (beim SWR1-Comedy-Festival am Sonntag, 16. Juni, 19 Uhr) und Willy Astor (Dienstag, 16. Juli, 19 Uhr). Bei „Baden-Württemberg spielt“ am 21. Juli stehen dann von 11.30 Uhr an im Kernener Bürgerhaus Ballspiele im Mittelpunkt. Ein funkelndes Lichterfest wird am Samstag, 31. August, von 18 Uhr an im Schlosspark gefeiert.

Theater: Sechs Aufführungen vom 3. bis 8. September bringt ein Bürgerprojekt auf die Bühne im Klettergarten: „Die Fieberträume des Herrn Mauch“ dreht sich um das Leben des Stetteners Karl Mauch. Das Theater Hebebühne ist am Freitag und Samstag, 26. und 27. Juli auf der Yburg zu Gast. Dorthin kehrt zur Remstal-Gartenschau auch das Theater des Ehepaars Nolte zurück. Das Programm „Sommersonnenrausch“ verspricht am Wochenende des 3. und 4. August von 21 Uhr an Jazz, Chanson und Poesie mit Birgit Nolte und Michael Lauenstein. Auch hier wird’s also musikalisch.