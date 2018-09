Remstal-Gartenschau 2019 Verkauf der Remstal-Card beginnt am Samstag

Wo kann ich die Remstal-Card kaufen?

Unsere interaktive Karte zeigt alle Vorverkaufsstellen der Remstal-Card im Rems-Murr-Kreis.

Was kostet die Remstal-Card?

Im Vorverkauf bezahlen Erwachsene 40 Euro für die Dauerkarte. Ermäßigt* kostet eine Remstal-Card 20 Euro. Der Eintritt für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre ist frei. Die kostenlose Remstal-Card für Kinder ist allerdings nur dann erhältlich, wenn man zusätzlich eine Remstal-Card "Erwachsener" oder "Ermäßigt" kauft.

Die Vorverkaufs-Aktion läuft bis zum Valentinstag 2019. Danach kostet die Eintrittskarte 45 Euro beziehungsweise 25 Euro.

*Als Ermäßigt gelten Schüler, Auszubildende, Studenten, BAföG-Empfänger, Bundesfreiwilligen- und Wehrdienstleistende, Sozialhilfeempänger, Arbeitslose, Arbeitslosengeld-II-Empfänger, Grundsicherungsempfänger, Menschen mit Behinderung ab dem Grad 50. Bei Menschen mit Behinderung und Kennzeichen B im Ausweis hat eine Begleitperson freien Eintritt.

Welche Vorteile bringt die Remstal-Card?

Wer eine Dauerkarte für die Gartenschau erwirbt, hat nicht nur unbegrenzten Eintritt in die Erlebnisgärten in Schwäbisch Gmünd und Schorndorf. Im Preis für die Remstal-Card inbegriffen sind außerdem der neue Remstal-Reiseführer von Marco Polo und auch das Remstal-Bonusbuch mit 170 Angeboten. Mit den Gutscheinen in diesem Buch bekommt man beispielsweise vergünstigten oder gar kostenlosen Eintritt in ausgewählte Schwimmbäder oder ein Familienticket der Forscherfabrik zum halben Preis.

Auch über das Remstal hinaus bringt das Remstal-Bonusbuch Vorteile. So werden zum Beispiel beim Besuch des Mercedes-Benz Museums in Stuttgart 25 Prozent vom Eintrittspreis erlassen. In den Erlebnispark Tripsdrill oder ins Blühende Barock in Ludwigsburg kommt man dank der Dauerkarte für die Gartenschau billiger.

Bei Veranstaltungen und Events oder bei Bus- und Bahnangeboten im Remstal kann man mit der Remstal-Card ebenfalls sparen.

Einen Überblick über alle Angebote und Vergünstigungen gibt es im Bonusheft, dass der Dauerkarte beiliegt.

Was muss ich beim Kauf einer Remstal-Card beachten?

Wer eine Dauerkarte für die Remstal-Gartenschau 2019 kaufen möchte, sollte unbedingt ein Passbild mitbringen, damit die Karte personalisiert werden kann. Die Remstal-Card ist nur mit Passbild gültig.