Remstal-Gartenschau in Weinstadt Projekt Holzbrücke kostet 285 000 Euro mehr

„Wir haben jetzt zwei Firmen, die bereit wären“: Felix Auwärter hatte in der jüngsten Gemeinderatssitzung immerhin eine gute Nachricht, die er mit Blick auf die geplanten Holzbrücken im Birkel-Areal und bei der Häckermühle verkünden konnte. Nachdem sich bei der ersten Ausschreibung zuvor einfach keine Unternehmen gemeldet hatten und bei der zweiten Ausschreibung kein akzeptables Angebot dabei war, gibt es nun Betriebe, die beide Brücken bauen können.

Beide Brücken kosten 1,13 Millionen Euro

Dass der übergangsweise aus dem Ruhestand zurückgekehrte, langjährige Weinstädter Tiefbauamtsleiter mit dem Thema noch mal in den Gemeinderat muss, liegt indes an den Mehrkosten. Die kleine Holzbrücke über den Heppach bei der Häckermühle kostet statt 210 000 Euro nun rund 245 000 Euro, die deutlich größere Holzbrücke zwischen dem Wohngebiet Trappeler und dem Birkel-Areal statt 460 000 Euro nun 745 000 Euro. Dazu kommen Planungskosten für beide Brücken von 140 000 Euro, davon fallen 100 000 Euro für die größere an. Insgesamt kosten beide Brücken also 1,13 Millionen Euro. Auwärter machte den Stadträten auch gleich klar, dass sie nicht nur die mit weniger Kostensteigerungen verbundene Brücke über den Heppach bauen lassen können. „Die Firmen sagen: Wegen dieser kleinen Brücke kommen sie nicht nach Weinstadt.“

Mehrkosten wegen Pfahlgründung

Die Mehrkosten bei der größeren Holzbrücke kommen durch die Pfahlgründung zustande, die aufgrund der Bodengegebenheiten nötig ist. Anfangs ging die Stadt Weinstadt noch davon aus, dass eine Flachgründung ausreichend ist. GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger stellte sich die Frage, wie dem Weinstädter Tiefbauamt solch ein Fehler unterlaufen konnte – „und das bei einer Bauweise auf dem Flussdamm“. Unerfreulich ist diese Kostensteigerung für Siglinger, weil sie aus seiner Sicht eben vorhersehbar gewesen wäre. „Wir haben doch Fachleute, die bei uns im Amt sitzen.“ Felix Auwärter gab daraufhin eine ehrliche Antwort, was er über die fehlenden Mittel für die Pfahlgründung dachte: „Da bin ich selber ein bisschen erschrocken.“

Noch hat Urbach nicht zugestimmt

Ganz alleine muss die Stadt Weinstadt die geplante Holzbrücke zwischen dem Trappeler und dem Birkel-Areal nicht bezahlen. Nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) fließen 285 000 Euro, aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gibt es auch etwas. Der letztere Betrag wird sogar um 20 000 Euro höher ausfallen, nachdem die Stadt Schorndorf aus dem interkommunalen Holzbrücken-Projekt ausgestiegen ist. Damit sind nur noch Urbach und Weinstadt übrig, wodurch sich beide Kommunen laut Auwärter den Schorndorfer Anteil aus dem Europäischen Fonds teilen können. Somit erhält Weinstadt nun 50 000 Euro, macht mit den LGVFG-Mitteln also einen Zuschuss von 335 000 Euro. Möglicherweise wird sich aber auch hier noch mal etwas ändern – denn noch hat der Urbacher Gemeinderat dem Holzbrücken-Projekt nicht zugestimmt. Der dortige Ortsbaumeister Markus Baumeister, der zum 1. November nach Weinstadt wechselt, gilt als Verfechter des Projekts und weiß die Verwaltung in der Frage hinter sich. Entscheiden müssen aber die Gemeinderäte.

Holzbrücke gilt als wichtiges Infrastruktur-Projekt

In Weinstadt stellten die sich geschlossen hinter das Projekt, gerade weil die geplante Holzbrücke beim Birkel-Areal als wichtiges Infrastruktur-Projekt gilt, das auch über die Gartenschau hinaus von Bedeutung ist, nicht zuletzt für die Bewohner des Trappelers und Radfahrer auf dem Remstalradweg. CDU-Stadtrat Friedrich Dippon brachte es auf den Punkt: „Da können wir gar nicht anders, als weiterzumachen.“