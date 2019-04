Remstal-Gartenschau Waiblingen steht in den Startlöchern

Spaziergänger und Radfahrer sind in der Talaue schon jetzt unterwegs – der neue Skaterpark beim Hallenbad ist allerdings noch nicht freigegeben. Für 850 000 Euro ist neben dem Wohnmobilplatz eine spektakulär anmutende Skater- und BMX-Anlage entstanden, auf der vom 14. bis 16. Juni der internationale Vans BMX Pro Cup ausgetragen wird. Damit könnte Waiblingen sogar international auf sich aufmerksam machen: Weitere Austragungsorte des Cups sind nämlich in Australien, Mexiko und Kalifornien.

Nur ein paar Schritte weiter geht es weitaus beschaulicher zu. In Sichtweite zum Betonbowl grasen vier wild aussehende schottische Hochlandrinder: eine Mutter und drei Kälber. Beim Flachwasser-Biotop, das von der Christoph-Sonntag-Stiftung gesponsert wurde, sind derzeit noch die Stadtgärtner zugange. „Dass wir so wenig Regen haben, ist ein Problem“, sagt Stadtgärtnerin Meike Schmidt mit Blick auf das vor sich hin dümpelnde Rinnsal. Das Biotop soll bei Starkregen als Überflutungsfläche dienen - davon ist man momentan weit entfernt. Regen bräuchten aber auch die frisch eingesäten Blumen und der Rasen am neu angelegten Remsstrand. Letzteren haben schon allerlei Wasservögel für sich entdeckt. „Neue Arten siedeln sich an“, freut sich Michael Seeger, Fachbereichsleiter Infrastruktur. Graugänse und eine Gebirgsstelze hat er in der Talaue bereits ausgemacht.

Gut angewachsen sind auch die Silberweiden auf der Kunstlichtung. Im Laufe der zeit sollen die Wipfel der Bäume zusammenwachsen und ein geschlossenes Band bilden. Der Blick durch die Talaue sei aber trotzdem noch gegeben, versichert OB Hesky. Apropos Ausblick: Den schönsten gibt’s wohl von der Rundsporthalle aus. Dort laden drehbare Chill-Sessel zum Genießen ein. Gleich neben dem Fitnessparcours, den die Bürgerstiftung gesponsert hat.