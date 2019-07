Remstal Garteschau Das Remstal singt "Muss i denn zum Städtele hinaus"

Punkt siebzehn Uhr: Von Essingen bis Neckarrems hinunter erklang das von Friedrich Silcher 1827 adaptierte und 1960 von Elvis Presley zum Welthit geadelte „Muss i denn zum Städtele hinaus“. Gesungen wurde es von lauter Spontanchören in den Gartenschau-Kommunen, die sich schon zwei Stunden lang warmgesungen hatten.

Auf der Waiblinger Erleninsel hatte sich ein mehrhundertköpfiger Chor zusammengefunden, um gemeinsam mit Patrick Bopp von der A-cappella-Band „Die Füenf“ bekannte und weniger bekannte Lieder anzustimmen – was allerdings keine große Rolle spielte, denn der jeweilige Liedtext konnte Wort für Wort von der Großbildleinwand neben der Bühne abgelesen werden. So entstand ein attraktiver Mix aus deutschen und internationalen Titeln, in dem jeder für sich ein Schmankerl fand.

Mal ein-, mal zweistimmig: Der Chor war stimmgewaltig

Über die Rems, in den Kätzenbach und bis nach Beinstein hinein hallte der stimmgewaltige, mal ein-, mal zweistimmige Chor, der sich um die Bühne herum aufgestellt hatte, unter der versierten Leitung Bopps sang, schunkelte und sich in Stimmung brachte. Die älteren Semester überwogen ganz offensichtlich, und anscheinend steht die Freude am Singen und Musizieren in einem direkten Verhältnis zum Radfahren, zumindest der großen Zahl von Fahrrädern, die sauber aufgereiht abseits standen. Um den Klangkörper herum hatten sich die Neugierigen versammelt, Sonntagsspaziergänger, oftmals junge Familien mit Kindern, die sich einfach nur ins Gras oder auf die Bänke setzten, zuhörten und genossen.