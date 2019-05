Remstalgartenschau Remseck "Schwimmende Gärten" wieder eingefangen

Remseck. Nachdem sich "Schwimmenden Gärten" durch das Hochwasser in der vergangenen Woche losgerissen hatten, wurden sie im Bereich der "Liebesinsel" im Neckar wieder eingefangen. Provisorisch sind sie nun erstmal am Schwimmsteg befestigt. Wann sie wieder in die Rems dürfen, steht noch nicht fest.