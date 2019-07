Remstalmarkt in Weinstadt Mack will Obst und Gemüse plastikfrei verkaufen

Das einzige Plastik, das es im Remstalmarkt in der Obst- und Gemüseabteilung aktuell noch gibt, sind die abgepackten Salate von Bonduelle, einem Unternehmen mit knapp 9700 Mitarbeitern. Sonst aber ist Plastik Vergangenheit. Tomaten gibt es jetzt zum Beispiel in Holzschalen, Kräuter in Papiertüten. Der Biosalat wird nun durch eine eigens entwickelte Banderole mit der Aufschrift des Remstalmarkts gekennzeichnet – was für die Mitarbeiter an der Kasse wichtig ist. So erkennen sie sofort, dass es eine Bioware ist, die entsprechend teurer ist.

Beeren im Winter: Im Zweifel verzichten

Wer ganz auf Plastik verzichten will, muss auch um manche Artikel einen Bogen machen. Im Winter sind laut Angelika Kaiser viele Beeren nur in Plastikschalen verfügbar. „Es gibt genau einen spanischen Erzeuger, der in 125-Gramm-Holzschalen Beeren anbietet.“ Beim Remstalmarkt wollen sie versuchen, nur von dieser Firma die Waren zu beziehen. Geht das nicht, dann sollen auch keine Beeren verkauft werden.

Inhaber Rocco Capurso versucht insgesamt, den Betrieb umweltfreundlicher zu gestalten. Dazu gehört für ihn auch, weniger Lebensmittel wegzuwerfen. Mit der Tafel kooperiert er schon lange, genau wie andere Supermärkte. Dazu kommt nun auch, dass Capurso frische Erdbeeren nicht mehr wegwirft, sondern zu Marmelade verarbeiten lässt, die dann im Supermarkt verkauft wird. Im Herbst soll zudem der Remstalmarkt umgebaut werden, dann soll auch ein umweltfreundliches Kühlsystem errichtet werden, mit dem CO2 eingespart wird. Auch will Capurso in seinem Endersbacher Supermarkt auf LED-Beleuchtung umstellen. Und seine Mitarbeiter möchte er dazu bewegen, mit einem von der Firma Jobrad geleasten E-Bike zur Arbeit zu fahren.

Eine weitere Überlegung ist, ins sogenannte Foodsharing einzusteigen. Das bedeutet, dass Kunden in einen bestimmten Kühlschrank Lebensmittel stellen, die noch essbar sind, deren Mindesthaltbarkeitsdatum aber kürzlich abgelaufen ist. „Ich halte die Idee für nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin“, sagt Rocco Capurso.

Auch Schorndorfer Supermarkt soll nachhaltiger werden

Auch seinen Schorndorfer Supermarkt in der Mittleren Uferstraße, den er 2018 von Edeka übernommen hat, möchte der Kaufmann von 2020 an nachhaltiger aufstellen. Bereits jetzt beteiligt er sich dort mit anderen Schorndorfer Unternehmern am Pfandsystem für Mehrwegbecher, das von der Recup GmbH bereitgestellt wird. Kunden bringen ihren gebrauchten Becher mit und bekommen vor Ort einen neuen.

Die Arbeit geht beim Umweltschutz indes nicht aus. Wenn Rocco Capurso sieht, wie viel Plastikflaschen allein in seinem Endersbacher Supermarkt zusammenkommen (ein bis zwei Lkw-Ladungen und das in geschredderter Form), wird er nachdenklich. „Wir müssen weg vom Plastik.“