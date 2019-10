Reportage auf der Remsbahn Mit Go-Ahead von Gmünd nach Waiblingen

Gähnende, Wortkarge, vor sich hin Sinnierende: Vom Vorplatz her drückt das letzte Nachtdunkel auf die beleuchteten Bahnsteige, in den Gesichtern nistet matter Frust über die Zumutung des Wachseins. Leute sitzen – oder hängen eher – auf Bänken, lehnen mit verschränkten Armen an Geländern, gegen die Welt imprägniert mit Ohrsteckern und Kopfhörern. Dienstagmorgen in Gmünd: Schüler, Studenten, Werktätige warten auf den 6.54er.

Gleich wird er von Aalen her kommen, der Berüchtigte. Katastrophal überfüllt soll er allmorgendlich sein. Erste Überraschung: Er kommt auf die Minute pünktlich. Rund 100 Leute steigen ein, sie treten in bereits gut gefüllte Wagen.

Dämmern, bevor die Arbeit beginnt

Erste Nicht-Überraschung: Wer den Türöffner an der Toilette drückt, dem flötet eine für diese frühe Stunde verstörend gut gelaunte Frauenstimme vom Band entgegen: „Dieses WC ist außer Betrieb. This Lavatory is out of Order“. Genau so war es auch schon Ende Juni bei unserer letzten Zeitungs-Testfahrt mit Go-Ahead auf der Remsschiene. Der große Soulsänger Southside Johnny hatte recht, als er einst barmte: „Some Things just don’t change“, manche Dinge ändern sich einfach nicht.