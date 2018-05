Reportertausch 2018 Die Flüchtlinge - eine Ost-West-Reportage

Dieser Artikel entstand beim Reportertausch 2018

Schorndorf : Das ZiB

Der Name klingt ziemlich hochtrabend: Zentrum für internationale Begegnungen. Dabei erinnert das Haus am Kreisverkehr im Schorndorfer Norden eher an eine Trutzburg. Ein Turm reckt sich in den Himmel, als gelte es hier, das Abendland zu verteidigen. Unterm roten Ziegeldach steht wenig einladend „Gaststätte Schlachthof“. Drinnen geht es dann doch erfreulich unblutig zu. In der blitzenden Küche rührt Zainab Dalou in dampfenden Kochtöpfen. Darüber hängt ihr Lachen. Sie bereitet syrischen Okra-Eintopf zu, 60 Portionen. Die sind auch nötig. Denn am Dienstag trudeln über die Mittagsstunden immer wieder Gruppen von Menschen ein. Alt und Jung, Arbeiter und Hausfrauen, Geflüchtete und Einheimische. Es wird geschwäbelt und Arabisch gesprochen, Türkisch, ein bisschen Hochdeutsch ist auch dabei. Die Gäste sitzen an langen Tischen, löffeln Bami mit Reis für drei Euro. Es geht also tatsächlich international zu, auch auf den Tellern.

Edgar Hemmerich blickt in den hellen Saal. Blauer Anzug, offener Hemdkragen, das weiße Haar zurückgekämmt. Der Erste Bürgermeister von Schorndorf sagt heute: „Es war die richtige Entscheidung, diesen Ort zu schaffen.“ Das war im Oktober 2015. Da wuchs die Flüchtlingskrise langsam an. Im November 2015 brachte Schorndorf 460 Flüchtlinge unter, im Juni 2016 waren es 1000. Krisenmodus. Für die Menschen musste schnell Platz geschaffen werden. Die Stadt kaufte Immobilien, funktionierte andere um. Dann wurde auch noch die Turnhalle der Berufsschule zur Notunterkunft. „Das hat uns überhaupt nicht gefallen“, gesteht der Bürgermeister unumwunden. „Aber die Halle gehört dem Kreis.“

Es kamen rund 90 zumeist junge Männer in die 40 000-Einwohner-Stadt. Ein Jahr blieb die Turnhalle eine Notunterkunft. Sie war damit eine von 13 im gesamten Rems-Murr-Kreis. 58 Gemeinschaftsunterkünfte hielt der Kreis zum Höhepunkt der Krise vor. Heute sind es noch 40. Seit Februar 2015 haben die Städte und Gemeinden zwischen Rems und Murr rund 4800 Flüchtlinge aufgenommen.

Cottbus: Erste Demo

Cottbus hatte die Flüchtlingskrise zu Beginn gut im Griff. Die 100 000-Einwohner-Stadt im Lausitzer Kohlerevier an der polnischen Grenze brachte die Neuankömmlinge zunächst in der Gemeinschaftsunterkunft am Rande der Plattenbausiedlung Sachsendorf unter. Die Devise der Stadt lautete: Die Flüchtlinge sollen so schnell wie möglich in eigene Wohnungen. Die Menschen wurden Teil der Nachbarschaften. Der städtische Verkehrsbetrieb fertigte Aushänge auf Englisch und Arabisch. Ein Willkommentreff entstand. Die Freiwilligenagentur koordinierte die Hilfsangebote.

Dann kam der Oktober 2015. Er legte zum ersten Mal die Nerven frei. Die Stadt musste im Auftrag des Landes Brandenburg binnen 72 Stunden für 250 Flüchtlinge Platz schaffen. Das funktionierte nur in zwei Turnhallen, in denen normalerweise der Jugendkader des Olympiastützpunktes trainiert. Die Stadt regelte die Unterbringung unter den Umständen erstaunlich reibungsfrei mit Hilfe der Berufsfeuerwehr und der polnischen Partnerstadt Zielona Góra (Grünberg). Allerdings nicht ohne Protest von Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU). Er hatte sich immer dagegen verwahrt, Turnhallen zu Notunterkünften umzufunktionieren, weil er um den Frieden in der Stadt fürchtete.

Tatsächlich wurde der kurze Zeit später empfindlich gestört von einer unangemeldeten Demo von mehreren Hundert Asyl-Gegnern. Die Polizei konnte die Turnhallen-Unterkunft nur mit Mühe schützen. Da blitzte Hass auf die Fremden erstmals offen auf. Die Lage beruhigte sich wieder. Die Notunterkunft wurde, wie vom Land zugesagt, einige Monate später geräumt, es konnte wieder trainiert werden.

Schorndorf: Flüchtlingsbus an Fastnacht

Die Flüchtlingskrise begann in Schorndorf am „schmutzigen Donnerstag“ im Februar 2015. Die Schorndorfer Hexen bereiteten sich auf den Rathaussturm vor, drinnen bereitete sich die Stadtspitze auf die Ankunft der Flüchtlinge vor. „Am Abend kam der erste Bus mit 60 Menschen“, erinnert sich Hemmerich. Neben der Logistik für die Unterbringung lief in der Kommune gleichzeitig die Unterstützer-Maschinerie an. „Es stand sofort die Frage im Raum, wie geht es weiter?“, erinnert er sich. „Der Gemeinderat hat uns dabei sehr den Rücken gestärkt.“

Deshalb hat die Stadt das alte Gasthaus Schlachthof kurzerhand zum ZiB gemacht, wie das Zentrum für internationale Begegnungen genannt wird. Dafür hat die Stadt selbst Geld in die Hand genommen und schnell Sponsoren gefunden. Die Rotarier, aber auch einheimische Unternehmen waren dabei. Der Kreisdiakonieverband Rems-Murr ist seither ein fester Partner. Für den Bürgermeister ist im Rückblick klar: Das ZiB hat einen wesentlichen Anteil am Meistern der Krise. Parallel dazu entstanden weitere Initiativen, wie die Plattform „Schorndorf hilft“ oder „Zauberfaden“, die Nähwerkstatt für Flüchtlinge.

In Schorndorf leben heute 430 von ihnen. Zainab Dalou packt Reis auf die Teller und löffelt dampfenden Bami dazu. Sie erzählt: „Jetzt bin ich in Sicherheit. Hier ist alles gut.“ Ihre wilden Haare hat sie zusammengesteckt, dunkler Lidstrich, großes Lachen. Sie stammt aus Syrien, kam vor zweieinhalb Jahren allein in Schorndorf an. „Ich habe im Zauberfaden gearbeitet und dann in einem Altenheim ein Praktikum gemacht“, erzählt sie. So habe sie Kontakt zu den Menschen im Ort gefunden. „Ich wusste nichts, als ich ankam und hatte auch Angst, was mit mir passiert.“ Hilfe fand sie im ZiB. Noch immer ist sie täglich dort. Es ist ein zweites Zuhause. Sie kennt die Menschen. Sie weiß, bei wem sie Hilfe bekommt - etwa um Behördenbriefe zu verstehen. Das besonders. „Oh, Ihr Deutschen liebt Papier“, ruft sie aus und schickt dem Satz ein lautes Lachen hinterher.

Offenheit hilft: Widerstand bleibt trotzdem

„Wir haben von Anfang an offen mit den Bürgern gesprochen“, betont Schorndorfs Bürgermeister Hemmerich. So habe es noch vor der Ankunft des ersten Flüchtlingsbusses Bürgerversammlungen gegeben. „Wir haben Freiwillige gesucht, erklärt, was geschieht.“ Es haben sich 300 Ehrenamtliche gemeldet, die Kirchen und Vereine waren sofort dabei und sind es heute noch. „Ich glaube, die Offenheit hat uns Demos erspart“, sagt der CDU-Mann. Zwar habe es bei den Info-Veranstaltungen auch deutlich ablehnende Stimmen gegeben. Aber die seien in der Minderheit gewesen. Immerhin sitzt mittlerweile ein AfD-Abgeordneter aus Schorndorf im Kreistag in Waiblingen. „Aber die Stadtgesellschaft ist stärker“, sagt Edgar Hemmerich mit Nachdruck.

Die gleiche Erfahrung hat Richard Sigel gemacht. Der parteilose Politiker trat sein Amt als Landrat vom Rems-Murr-Kreis im Jahr 2015 mit einer Krisensitzung an. So ging das bis in den Sommer 2016 weiter. „Dabei haben wir immer mit offenen Karten gespielt“, betont er. Maximale Offenheit ist das erklärte Ziel. Bevor in einem Ort eine Gemeinschaftsunterkunft des Kreises eröffnet wurde, gab es Bürgerversammlungen und einen Tag der offenen Tür. „Damit haben wir Gerüchte von vornherein ausgeräumt, dass die Flüchtlinge wie in Hotels leben.“

Gegen Angst helfen keine Fakten

Aber das hilft nicht immer. Gegen Angst helfen keine Fakten. Heftigen Widerstand gegen die Aufnahme der Fremden gab es auch in Schwaben. Im August 2015 stand ein Haus lichterloh in Flammen. Es war für 20 Asylsuchende in der 7000-Seelen-Gemeinde Weissach gedacht. Brandstiftung.