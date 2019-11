"Rettet die Biene" Waiblinger Imker uneins über Volksbegehren

Einer der entschlossensten Gegner des Volksbegehrens, das derzeit auf Eis liegt, ist der Neustädter Rolf A. Mayer, der zusammen mit Frau und Sohn seit rund 20 Jahren „aus Liebe zur Natur“ imkert. Seine Völker leben an zwei Standorten in Weinstadt und Waiblingen. „Im Prinzip ist das Volksbegehren gut gemeint, aber schlecht gemacht“, sagt er. Die Initiatoren machten sich die Popularität der Honigbienen zunutze, im drögen Text komme das Wort „Biene“ aber gar nicht vor. Die Umwidmung von Streuobstwiesen zu Biotopen kommt aus seiner Sicht einer Enteignung gleich. In Bayern seien auffällig viele Streuobstbäume abgeholzt worden, um Restriktionen zu verhindern. Viele Stücklesbesitzer würden die Pflege ihrer Streuobstwiese dann einstellen – eine Verschlechterung für die Bienen.

Landwirt vermisst Hinweis auf andere Gefahren

Nach Wahrnehmung des Neustädters kommen Landwirtschaft und Imker im Unteren Remstal gut miteinander aus. Doch die Forderungen aus dem Volksbegehren seien für die Landwirtschaft gefährlich, auch für die mit der Vorsilbe „öko“: In Landschaftsschutzgebieten würde von 2021 an praktisch Pestizidverbot herrschen. „Soweit mir bekannt ist, sind Pestizide in Wein- und Obstbau unverzichtbar, auch kein Ökobetrieb kommt dort ohne Pflanzenschutz aus.“