Rettung, Relegation oder Abstieg? Der VfB Stuttgart zwischen Hoffen und Bangen

Ziellos flog Flanke um Flanke über den FCN-Strafraum. 25 Hereingaben segelten durch die Arena. Kaum eine fand einen Abnehmer. Nicht einmal die lange als Hoffnungsträger im Klassenkampf gehandelten Daniel Didavi und Anastasios Donis konnten an der Torungefährlichkeit des VfB etwas ändern.

Was zwangsläufig zu der Frage führt, gegen welches Team die Weinzierl-Elf in dieser Verfassung überhaupt noch punkten soll?

Der Blick auf das Restprogramm

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) gastiert der Europa-League-Anwärter Bayer Leverkusen in Stuttgart. Die Mannschaft von Peter Bosz hat zwar die letzten drei Spiele verloren, mit Kai Havertz, Julian Brandt und Kevin Volland aber ein spielstarkes Trio in seinen Reihen.

Eine Woche später am Ostersamstag wartet der nächste Kellerkracher auf den VfB: Gegner ist der FC Augsburg, der sich am Dienstag von Manuel Baum und seinem Trainerteam getrennt hat . Der Schweizer Martin Schmidt steht nun in der Verantwortung und soll die bayrischen Schwaben aus dem Keller führen. Danach folgen noch zwei Heimspiele gegen Gladbach (27. April) und Wolfsburg (11. April), sowie die Auswärtspartien in Berlin (04. Mai) und am letzten Spieltag auf Schalke (18. Mai).

Und dann warten auf den VfB Stuttgart aller Voraussicht nach zwei weitere Pflichtspiele gegen den Tabellendritten der 2. Liga. Dort steht aktuell mit 48 Zählern der 1. FC Union Berlin. Tabellenführer Köln (57 Punkte) ist der Konkurrenz aus Hamburg (51) enteilt und kann am nächsten Montag im Spitzenspiel gegen den HSV für die Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen sorgen.

Berechtigte Hoffnungen auf den Relegationsplatz dürfen sich derweil weiter der SC Paderborn (45), Holstein Kiel (45), St. Pauli (44) und der 1. FC Heidenheim (43) machen.

Rettung, Relegtion oder direkter Abstieg?

Beim VfB hoffen sie inzwischen nur noch, dass der Fußballgott ein Einsehen hat und vielleicht noch einmal ein Auge zudrückt. Den Glauben an die eigene Mannschaft und Trainer Weinzierl haben viele Anhänger mittlerweile verloren. Die Angst vor der Relegation und nervenaufreibenden 180 (oder vielleicht auch mehr) Minuten geht um.

Fans und Verantwortliche sollten allerdings neben Rettung und Relegation auch noch ein drittes Szenario auf dem Schirm haben: den direkten Abstieg. Die Nürnberger können am Freitagabend im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 (20.30 Uhr) vorlegen und den ohnehin schon hohen Druck auf die Stuttgarter weiter erhöhen.

Sollte der Club das Kellerduell gegen die kriselnden Schalker gewinnen und der VfB tagsdrauf seine Heimpartie gegen die Werkself verlieren, dann hätte die Weinzierl-Elf nur noch einen Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz - und der 16. Tabellenplatz wäre auf einmal doch noch ein lohnendes Ziel.

Oder wie es Torhüter Zieler formuliert: "Wenn wir am Ende den Weg über die Relegation gehen müssen, dann müssen wir auch diesen Weg als Chance begreifen."