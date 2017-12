Reutlingen.

Mehrere junge Leute haben in Reutlingen einen 18-Jährigen in seiner Wohnung überfallen und schwer verletzt. Vier Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren kamen deswegen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie sollen mit Schlagstöcken bewaffnet in die Wohnung des Opfers eingedrungen und auf die insgesamt vier Anwesenden losgegangen sein. Der 18-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Seine Besucher wurden leicht verletzt. Die Jugendlichen erbeuteten demnach einen Geldbeutel und etwas Marihuana. Eine 15-Jährige wartete während des Überfalls am Dienstag vor der Wohnung. Sie wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.