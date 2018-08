Reutlingen Fahnder zerschlagen mutmaßlichen Drogenhändlerring

Reutlingen.

Fahnder der Reutlinger Polizei haben in den letzten Monaten einen mutmaßlichen Drogenhändlerring zerschlagen. Es seien bisher 15 Männer und eine Frau festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Beschuldigten sitzen demnach in Untersuchungshaft. Insgesamt werde gegen 68 Personen hauptsächlich wegen Drogenhandels ermittelt.