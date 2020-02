Reutlingen Nackter mit Topfdeckeln belästigt Frau

Reutlingen.

Am Montagabend hatte eine Frau in Pliezhausen-Gniebel im Kreis Reutlingen eine Begegnung der unheimlichen Art. Laut Polizeimeldung saß sie auf einer Bank bei einem Altglascontainer, als ein Mann komplett nackt hinter den Containern hervorkam, tänzelnd auf sie zu lief und dabei in jeder Hand einen Topfdeckel hielt, die er immer wieder zusammen schlug. Die Frau schrie nach Angaben der Polizei den Mann an und lief weg, der Nackte folgte ihr wortlos. Erst nachdem sie nach ihrem Begleiter rief, flüchtete der Nackte in Richtung der Glascontainer. Dort war er aber kurze Zeit später nicht mehr anzutreffen.