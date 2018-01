Reutlingen Polizei warnt vor illegalen Welpenhändlern

Am vergangenen Wochenende (13.01.) konnte dank einer aufmerksamen Bürgerin in Münsingen einem solchen Hundehändler das Handwerk gelegt werden. Der Frau war auf einer Verkaufsplattform in Internet aufgefallen, dass drei Hundewelpen für jeweils mehrere hundert Euro angeboten wurden, woraufhin sie die Polizei informierte. Bei einer sofortigen Überprüfung beim Verkäufer stellte sich heraus, dass bereits ein Welpe am Vortag verkauft wurde und zwei weitere Kaufinteressenten schon vor Ort warteten. Da der 19-jährige Verkäufer für die angeblich aus Rumänien stammenden Welpen weder die entsprechenden Einfuhrpapiere vorzeigen konnte, noch die notwendigen Impfpapiere, wurden die Welpen noch vor Ort, nach Rücksprache mit dem Amtstierarzt, beschlagnahmt. Die beiden Welpen wurden in ein Tierheim gebracht, der bereits verkaufte Welpe unter Hausquarantäne gestellt.

Immer wieder Fälle von illegalem Welpenhandel in der Region

Was leider nur wenige wissen: der niedrige Preis hat oft nur einen Grund: Hier wird mit Tierliebe, Mitleid und auch Geiz Geld gemacht. Und das zum Leidwesen der Tiere. Viele der Welpen sind krank. Sie werden in "Hinterhofzuchtanlagen" geboren, sind mit Tollwut und Parasiten infiziert, wurden viel zu früh vom Muttertier getrennt und tragen Erbkrankheiten in sich, die ihrem Leben oft früh ein Ende bereiten. So wird aus dem vermeintlichen Schnäppchen meist ein teures Unterfangen mit enormen Folgekosten für Tierarztbesuche. Im Einzelfall kann der Welpe auch beschlagnahmt werden.

Polizei gibt Tipps

Mit folgenden Tipps können sich potentielle Käufer vor illegalem Welpenhandel schützen:

Informieren

Wer sich vor dem Hundekauf im Internet, bei Verbänden oder bei Bekannten gründlich informiert, merkt schnell, warum ein Hund von seriösen Züchtern oder Privatpersonen seinen Preis hat. Hier kommt jeder Cent dem Wohl des Hundes zu gute. Egal ob es sich um einen Rassehund oder Mischling handelt. - Wer seinen Welpen von einem Züchter kaufen will, der kann sich auch über diesen schlau machen. Viele Züchter haben eigene Homepages mit Impressum auf denen sie ihre Arbeit und ihre Würfe präsentieren. Hier ist oft sogar der Stammbaum des Muttertiers nachzulesen.

Fragen stellen

Seriöse Züchter geben bereitwillig Auskunft zur Herkunft des Welpen, können genauestens über die Umgebung des jungen Hundes in den ersten Wochen nach der Geburt informieren und geben Namen und Adresse an. Viele Züchter sind in Verbänden organisiert und können das auch nachweisen. Welpen können vor Ort besichtigt werden. Jeder Hund hat Papiere, ein Heimtierausweis ist obligatorisch und muss Nachweise über die Impfungen und den Chip des Hundes enthalten. Die Polizei empfielt, im Zweifel beim ausstellenden Tierarzt nachzufragen.

Überprüfen

Wer einen Welpen kaufen will, sollte sich die Haltungsbedingungen vor Ort selber anschauen. Ermöglicht der Züchter oder private Verkäufer keinen Zugang zum Muttertier, den Geschwistern oder der Umgebung der Welpen, dann ist Vorsicht angebracht. Wer seriös mit Hunden handelt, tut dies nicht aus dem Kofferraum heraus oder beim ersten Kontakt im Bahnhof oder an der Straße. Er will sicher gehen, dass es die Welpen beim neuen Besitzer auch gut haben und sich Hund und zukünftiges Herrchen auch verstehen.

Adoptieren

In den Tierheimen suchen viele tolle Tiere nach einem neuen Zuhause.