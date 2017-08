Reutlingen Unwetter: Wohnhaus evakuiert und Radfahrer verletzt

Reutlingen.

Herabfallende Äste und Starkregen: Am Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch sind über Teile Baden-Württembergs schwere Gewitter gezogen. In der Reutlinger Innenstadt musste aufgrund der Unwetter ein Haus auf einer Insel der Echaz evakuiert werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der starke Regen am Dienstagabend habe den Pegelstand des Flusses enorm ansteigen lassen. Dadurch sei die Insel teilweise unterspült worden. Die sieben Bewohner des Hauses wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Im Laufe des Mittwochs werde ein Statiker die Situation überprüfen.