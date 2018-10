Rezepte der Landfrauen Hegnach Fünf Salate zum Mitnehmen

Hier werden Karotten geschnippelt, dort wird Ingwer gerieben und auf dem Herd brutzeln Möhrenscheiben mit Lauchstreifen in einer Pfanne. Nach einer kurzen Einführung der Kursleiterin Gerda Lober haben die Teilnehmerinnen die Küche der Burgschule ruck, zuck in einen geschäftigen Bienenstock verwandelt. Im Handumdrehen sind die fünf Salate fertig zubereitet und auf kleinen Tellerchen angerichtet. Dann wird verkostet – und alle sind sich einig: Die Salate sind lecker! Die einzige Frage, die für die Vorsitzende der Hegnacher Landfrauen, Cornelia Olp, offenbleibt: „Wie macht man so was Männern schmackhaft?“ Einfach hinstellen, lautet die Antwort der Workshop-Leiterin.

Kochrezepte sind nur Vorschläge

Die gelernte Hauswirtschaftsleiterin Gerda Lober hat fünf Rezepte mitgebracht. „Alle Salate lassen sich sehr gut mitnehmen, egal ob zu einem Buffet oder ins Büro“, sagt sie. Die Rezepte, ergänzt sie, sind als Vorschläge zu verstehen und sollen je nach persönlichem Geschmack angepasst werden.

Blattsalat mit geröstetem Blumenkohl

Zutaten:

1 Blumenkohl

4 Stiele Thymian

3 EL Öl, 500 g Tomaten

100 g Softtomaten

1 Dose Kichererbsen

1 Bund Radieschen

100 g Blattsalat oder Babyspinat

2 EL Balsamico

Salz

Pfeffer

Zucker

Einen Blumenkohl putzen, in kleine Röschen teilen und auf ein Backpapier legen. Vier Stiele Thymian abzupfen und mit drei Esslöffeln Öl, Salz und Pfeffer mischen. Die Gewürzmischung über die Blumenkohlröschen verteilen und das Ganze im Backofen mit Umluft bei 180 Grad etwa 30 Minuten backen. Die Softtomaten in 200 Milliliter Wasser einweichen und anschließend klein schneiden. Die frischen Tomaten waschen und würfeln, Kichererbsen abgießen und kalt abspülen. Dann die Radieschen putzen und in Scheiben schneiden. Für das Dressing zwei Esslöffel Balsamico mit dem Tomatenwasser und einem Teelöffel Zucker verrühren und mit Blumenkohl, Tomaten, Softtomaten, Kichererbsen und Radieschen mischen, abschmecken und durchziehen lassen. Vor dem Servieren mit 100 Gramm Blattsalat oder Babyspinat mischen.

Scharfer Brokkoli-Reisnudel-Salat

Zutaten:

500 g Brokkoli

250 g Reisbandnudeln oder Mie-Nudeln

75 g Sesam

4 Limetten

30 g Ingwer

1 kleine Chilischote

1/2 TL Kurkuma

2 EL Öl

1 TL Salz

Pfeffer

Dieser Salat lässt sich sowohl mit Reisnudeln, als auch mit Mie-Nudeln zubereiten. Die Nudeln nach Packungsanweisung kochen. Den Brokkoli putzen, waschen, in Röschen teilen und in Salzwasser bissfest garen. Den Sesam in einer Pfanne anrösten. Für das Dressing die Limetten auspressen und mit Wasser auf 150 Milliliter auffüllen. Den Ingwer fein hacken oder reiben, die Chilischote in feine Ringe schneiden und mit Pfeffer, Kurkuma, Öl und Salz zum Limettensaft geben. Alle Zutaten verrühren und über die Nudel-Brokkoli-Mischung geben. 20 Minuten ziehen lassen. In der Zwischenzeit eine Paprika klein schneiden und vor dem Servieren mit der Wildsalatmischung unter den Nudelsalat heben.

Süßkartoffelsalat mit Quinoa

Zutaten:

2 Süßkartoffeln (etwa 800 g)

3 TL Sesam

200 g Quinoa

1 Paprika

300 g Cherrytomaten

2 Karotten

1 rote Zwiebel

4 Datteln

30 g frischer Ingwer

2 TL Dijon-Senf

2 TL süßes Paprikapulver

1 TL Kurkuma

1 TL Chiliflocken

1 TL Salz

Pfeffer

Olivenöl

Apfelessig

Die Süßkartoffeln schälen und in etwa zwei Zentimeter große Würfel schneiden. Mit dem Sesam und 2 Teelöffeln Olivenöl mischen. Auf einem Backblech verteilen und im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad etwa 20 bis 30 Minuten backen. Die Süßkartoffelstückchen sollen weich sein und fast auf der Zunge zergehen. Derweil den Quinoa abspülen und in einem Topf mit Wasser bedeckt und einem Teelöffel Apfelessig bissfest kochen. Das Gemüse klein schneiden. Für das Dressing die Datteln klein schneiden und in 150 Milliliter Wasser für etwa zehn Minuten einweichen. Zwei Esslöffel Olivenöl, geriebenen Ingwer, zwei Esslöffel Apfelessig, Dijon-Senf, Paprikapulver, Kurkuma, Chiliflocken, Salz und Pfeffer verrühren und zusammen mit den Datteln und dem Dattelwasser mit einem Pürierstab mixen. Alle Zutaten mit dem Dressing mischen und mindestens 30 Minuten durchziehen lassen. Mit gehackter Minze und Pistazien garnieren.

Lauwarmer Möhren-Lauch-Salat mit Chili-Ananas

Zutaten:

1 kg Karotten

1 kleine Stange Lauch

1 Dose Ananas

100 ml Kefir

1 Zitrone

6 EL Öl

1 EL Honig

1 TL Chiliflocken

Die Ananas abgießen und von der Flüssigkeit 200 Milliliter beiseitestellen. Die Karotten schälen, in dünne Scheiben schneiden und mit vier Esslöffeln Öl in einer großen Pfanne bei mittlerer Hitze andünsten. Den Lauch sowie 100 Milliliter des Ananassafts hinzufügen und einige Minuten dünsten. Die Möhren sollen noch etwas Biss haben – je nach Geschmack etwas mehr oder weniger. Dann das Gemüse salzen und abkühlen lassen. Die restliche Flüssigkeit mit Kefir, Zitronensaft, Honig, Chiliflocken, restlichem Öl und Ananas vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und zu den Karotten geben.

Reissalat mit Erdnussbutter-Dressing

Zutaten:

200 g Basmati-Reis

3 EL Sojasoße

200 g Zuckerschoten

3 Karotten

1 rote und 1 gelbe Paprika

2 Eier

100 g Erdnüsse

2 Lauchzwiebeln

100 ml Kokosmilch

2 Limetten

4 TL Erdnussbutter

Salz

Pfeffer

Chilipulver

Zunächst den Basmati-Reis in Salzwasser kochen und abkühlen lassen. Dann mit der Sojasoße in einem Esslöffel Öl anbraten. Die Zuckerschoten waschen, in mundgerechte Stücke schneiden und ebenfalls in Öl anbraten. Die Möhren und die Paprika würfeln. Die Eier verquirlen, anbraten und in Stücke schneiden. Die Erdnüsse hacken und die Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden. Für das Dressing die Kokosmilch mit Limettensaft und Erdnussbutter verquirlen (am besten mit einem Passierstab, damit es eine glatte Masse ergibt) und mit Salz, Pfeffer und Chilipulver abschmecken. Alles in einer großen Schüssel mischen und vor dem Servieren durchziehen lassen.