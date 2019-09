Sinsheim Polizei ermittelt wegen rassistischen Videos

Das Video sorgte für viel Empörung und Kritik im Netz. Über die sozialen Medien wurde auch die Polizei darauf aufmerksam. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte die Sprecherin. Der Sachverhalt werde an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. "Wir distanzieren uns in aller Form von den Inhalten dieses Videos", teilte das Sinsheimer Unternehmen auf seiner Homepage mit. "Das Video gibt in keiner Weise die Unternehmenskultur wieder, die in unserem Unternehmen seit Unternehmensgründung gelebt wird." Medienberichten zufolge wurde der Mitarbeiter abgemahnt.