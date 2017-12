Rheinfelden Polizeiaktion gegen "Reichsbürger"

In den Medien hatte der Mann damit geprahlt. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen daraufhin Ermittlungen auf. Zu Ergebnissen der Durchsuchung machten sie keine Angaben.

Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an. Stattdessen behaupten sie, das Deutsche Reich bestehe fort. Sie sprechen Grundgesetz, Behörden und Gerichten die Legitimität ab und akzeptieren keine amtlichen Bescheide. Weil viele von ihnen als gewaltbereit gelten und im Besitz von Waffen sind, rückte die Polizei am Dienstag in Rheinfelden mit Beamten einer Spezialeinheit an. Die Aktion verlief den Angaben zufolge ohne Zwischenfälle.