Rheinland-Pfalz Betrunkener kracht mit Auto in Baumarkt-Weihnachtsdeko

Bad Neuenahr-Ahrweiler. In der Nacht wurde die Polizei vom Sicherheitsdienst eines Baumarkts angerufen. Einbruchsalarm. Was die Beamten vorfanden: Einen schlafenden, betrunkenen, führerscheinlosen Mann in der Nähe eines Mercedes, "geparkt" inmitten von Weihnachtsdeko.