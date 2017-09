Koblenz - Entwarnung in Koblenz: Am Nachmittag hat der Kampfmittelräumdienst eine 500 Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Das teilte die Feuerwehr mit. 21 000 Menschen hatten den Sperrkreis vorher verlassen müssen. Auch ein Gefängnis war evakuiert worden. In Frankfurt/Main bereiten sich die Menschen auf die Entschärfung eines Blindgängers mit einer Sprengkraft von 1,4 Tonnen vor. Mehr als 60 000 Menschen müssen bis morgen Früh 8.00 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben.