Mainz - Der FSV Mainz 05 wird den Stürmer Anthony Ujah einem Bericht des "Kicker" zufolge in die Fußball-Bundesliga zurückholen. Der 27-jährige Nigerianer spielte in der Saison 2011/12 schon einmal für die Mainzer, schaffte seinen Durchbruch aber erst in den Folgejahren beim 1. FC Köln und bei Werder Bremen. In den vergangenen 18 Monaten spielte Ujah für Liaoning Whowin in China. Bereits im Sommer hatte Hannover 96 versucht, ihn nach Deutschland zurückzuholen. Ujah könnte in der Rückrunde die Sturmmisere der Mainzer beheben, die auf dem 15. Tabellenplatz stehen.