Ludwigshafen - Ein drei Jahre altes Kind ist ganz allein durch die Ludwigshafener Innenstadt spaziert und hat so die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Passant habe die Beamten alarmiert, berichtete die Polizei. Als die Polizisten das Kind in Obhut nahmen, meldeten sich auch schon die besorgten Eltern per Notruf. Der kleine Ausreißer hatte kurz zuvor einen unbeobachteten Moment genutzt und war aus der Wohnung entwischt. Das Kind konnte wohlbehalten seinen Eltern übergeben werden.