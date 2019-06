Estland Schnitzel zum Urlaubsstart: DFB-Spieler hoffen auf Belohnung

Es wird erwartet, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft drei Tage nach dem souveränen 2:0 in Weißrussland am Abend (20.45 Uhr) in Mainz auch das zweite EM-Qualifikationsspiel gegen Estland gewinnt und sich damit erfolgreich in die Sommerpause verabschiedet.

Ein 90-Minuten-Job wartet in der ausverkauften Opel-Arena noch auf die Nationalspieler, direkt danach beginnen für sie die Ferien. "Sehr urlaubsreif" fühlt sich nicht nur Bayern-Angreifer Serge Gnabry, wie er in Mainz zugab: "Die Saison war sehr anstrengend."

AUSGANGSLAGE: Nordirland führt die Gruppe C nach drei Spielen mit neun Punkten an. Sieg Nummer vier könnte nun in Weißrussland folgen. Deutschland (6 Zähler) und die Niederlande (3) haben jeweils erst zwei Partien bestritten. Es gilt also für Sorgs Team, Anschluss zu halten. Zumal es im September dann zu den direkten Duellen mit Holland, das im Hinspiel mit 3:2 besiegt werden konnte, und auswärts mit den Nordiren kommt. Die zwei EM-Tickets dürften unter den drei Nationen vergeben werden. Die Esten sind nach zwei Partien punktlos.