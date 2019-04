„Richtig süße Böbbele“ Glückliche Hühnerhalter in Hertmannsweiler

Alles begann im letzten September. Die beiden gaben sich das Jawort, heirateten. Am Polterabend schenkte die Fußballabteilung des SV Hertmannsweiler dem verdutzten Hochzeitspaar drei weiße und drei braune Hühner. „Am nächsten Tag mussten wir erst mal in den Baumarkt und Material für einen Stall kaufen“, erzählt Nadine Widmann. Seitdem hat sich im Leben der beiden einiges geändert. „Die Hühner legen jeden Tag sechs Eier“, erzählt sie. „Täglich sechs Stück davon zu bekommen war am Anfang brutal“, sagt Marcel. Mittlerweile bekommt das Ehepaar die Hühnerprodukte aber gut unter. Die Eier, die sie nicht selbst vespern, verteilen sie an Freunde oder die Familie, die in unmittelbarer Nachbarschaft der beiden am Degenhof lebt. Morgens wollen die Hühner raus, sobald es hell ist. Meistens um sechs Uhr. Unter der Woche ist das kein Problem, am Wochenende muss manchmal der Vater von Nadine ran. Auch er darf sich über Ostereier an den Feiertagen freuen.

Begeistert sind die beiden von der Qualität. „Man kann mit unseren Eiern perfekte Spiegeleier machen. Eine Bekannte meinte neulich, dass unsere Eier im Gegensatz zu gekauften auch geschmacklich besser sind“, erzählt Nadine.

Einen Hahn besitzen die Widmanns nicht

Arbeit machen die Hühner nicht allzu viel. „Man muss halt den Stall misten“, sagt sie.