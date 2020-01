Ringer vom ASV Schorndorf Jello Krahmer fährt zur Europameisterschaft

„Ich bin sehr glücklich und stolz über die Nominierung des Bundestrainers. Es ist eine große Ehre, Deutschland auf dieser großen Bühne vertreten zu dürfen“, so Krahmer. Mit der Nominierung belohnt Bundestrainer Carl unter anderem die starke Leistung des Schorndorfers bei den Thor Masters in Dänemark, wo Krahmer den Turniersieg erringen konnte. Die EM-Teilnahme stellt vorerst den Höhepunkt der noch jungen Karriere des 24-Jährigen dar, es ist das bisher größte internationale Männer-Turnier für das ASV-Aushängeschild. Was für Ziele steckt man sich also, wenn man das erste Mal auf so großer Bühne antritt? „Ich will an die Leistungen bei den Thor Masters anknüpfen, außerdem habe ich die letzten Wochen gut trainieren können und starke Trainingspartner gehabt. Ich werde alles geben und will so viele Kämpfe und Punkte holen wie möglich.“