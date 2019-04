Roland Eisele geht in Ruhestand Polizeipräsidium Aalen braucht neuen Chef

Der Neue* muss eine lange Reihe an Qualifikationen mitbringen. In der Stellenausschreibung ist von einer „besonders ausgeprägten Fähigkeit, vorausschauend zu planen“, die Rede. Ein Polizeipräsident muss „unter hohem Zeitdruck sehr gute Arbeitsergebnisse“ erzielen. Er braucht „ausgeprägte Kompetenzen in der Mitarbeiterführung“ und ein außerordentlich hohes Maß an Kooperationsbereitschaft.

Gefordert: Führungserfahrung auf höchstem Niveau

Wer all diese Fähigkeiten nicht schon bisher unter Beweis gestellt hat, muss sich um den Posten nicht bewerben: Nur Beamte* „des höheren Polizeivollzugsdienstes aus der Landesverwaltung Baden-Württemberg“ sind in der Ausschreibung angesprochen. Führungserfahrung auf hohem Niveau ist selbstredend ein Muss.

In der Ausschreibung geht es ferner um Besoldungsgruppen, die einem Laien nicht viel mehr sagen, als dass es sich um eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen handelt. Den Polizeipräsidenten erwartet Besoldungsgruppe B 3, in welche Spitzenbeamte einsortiert sind, die als Direktoren, Professoren oder eben Präsidenten Dienst tun.

Wie viel das in Zahlen ist, lässt sich praktisch nicht googeln, denn das Gehalt hängt von einer ganzen Reihe von Details ab, die wiederum in jedem Einzelfall ganz anders aussehen.

Keine Infos zum zum Stand des Auswahlverfahrens

Die Verantwortung des Neuen lässt sich allerdings in Zahlen fassen: Er wird eine Dienststelle mit rund 1600 Beschäftigten leiten, welche für die Landkreise Ostalb und Rems-Murr sowie Schwäbisch Hall zuständig ist. Circa 930 000 Menschen leben in den drei Landkreisen. Deren Fläche entspricht in etwa der Größe des Saarlandes sowie der Länder Berlin und Bremen zusammen. In der West-Ost-Ausdehnung stoßen die Präsidiumsgrenzen an die der Landeshauptstadt Stuttgart auf der einen und die des Bundeslandes Bayern auf der anderen Seite.

Die Bewerbungsfrist ging zwar bereits Mitte März zu Ende. Dennoch könnte auch jetzt noch jemand überraschend seinen Hut in den Ring werfen und müsste dann im Verfahren noch berücksichtigt werden, so sieht es das Beamtenrecht vor.

Das Innenministerium gibt selbstredend keinerlei Informationen heraus zum Stand des Auswahlverfahrens im Moment. Sprecher Renato Gigliotti teilt Folgendes mit: „Die Bewerberauswahl erfolgt entsprechend den gesetzlichen Vorgaben allein nach Eignung, Leistung und Befähigung, die in erster Linie auf der Grundlage aktueller dienstlicher Beurteilungen zu bewerten sind.“

*Der Einfachheit halber verwenden wir in diesem Artikel meist nur die männliche Form. Der Grund: Die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Chef ein Mann ist, liegt bei circa 100 Prozent.