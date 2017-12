Rommelshausen Daimler schafft 190 Arbeitsplätze

Rommelshausen.

Der Autobauer Daimler AG wird in einem früheren Büro- und Lagergebäude der Firma Rüsch in Rommelshausen 190 neue Arbeitsplätze schaffen. Geplant ist, die bestehende Lagerhalle in eine Produktionshalle umzubauen. Bauherr ist die Firma Bauknecht, die das Gebäude an Daimler vermietet.