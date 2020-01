Rot am See Schon wieder Schüsse in Rot am See?

Update:

Wie die Polizei jetzt mitteilt, befindet sich der 38-Jährige, der am Samstagvormittag Schüsse abgegeben haben soll, offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde er auf richterliche Anordnung in eine Spezialklinik gebracht. Bei der durch die Staatsanwaltschaft beantragten Wohnungsdurchsuchung wurden Schreckschuss- und Druckluftwaffen aufgefunden. Bei dem heutigen Vorfall gab es keine verletzten Personen, ein Zusammenhang zum Tötungsdelikt am Vortag kann aktuell ausgeschlossen werden.

Gegen 10:45 Uhr hatten Anwohner in Rot am See gemeldet, dass ein Mann mit einer Schusswaffe Schüsse abgegeben habe. Der Tatverdächtige zog sich danach in seine Wohnung zurück. Da von einer Bedrohungslage mit einem bewaffneten Täter ausgegangen werden musste, umstellten die alarmierten Polizeikräfte das Gebäude, in der sich die Wohnung befindet. Da eine Kontaktaufnahme mit dem Tatverdächtigen nicht möglich war, wurde dieser von Kräften des Spezialeinsatzkommandos in seiner Wohnung unverletzt festgenommen.