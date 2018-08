Rotes Kreuz Waiblingen Sie machen Menschen mit Handicap mobil

Waiblingen. Tagtäglich bringt der Fahrdienst des Roten Kreuzes behinderte Kinder in die Schule und Erwachsene in die Werkstätten. Minijobber transportieren Rollstuhlfahrer zum Arzt, ins Krankenhaus oder einfach zum Ausflug in die Wilhelma. Eine tägliche, in der Öffentlichkeit kaum beachtete logistische Meisterleistung.