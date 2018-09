Rottweil Höchster Treppenhauslauf Deutschlands startet

Rottweil.

Rund 700 Läufer sind heute in Rottweil beim höchsten Treppenhauslauf Deutschlands dabei. Der 2017 gebaute Thyssenkrupp Testturm hat 1390 Stufen und die höchste, öffentliche Besucherplattform Deutschlands auf 232 Metern. Die teilnehmenden Sportler sammeln am Sonntag Punkte für den Towerrunning Cup, ein Wertungssystem für wettkampforientierte Treppenläufer. Auch Feuerwehrmänner in voller Montur, Polizisten und Freizeitsportler erklimmen einzeln, im Team oder als Staffel den Aufzugtestturm, der im vergangenen Jahr eröffnet wurde. "Die Top-Athleten, wie etwa Christian Riedl, werden etwas mehr als sechs Minuten auf den Turm brauchen", schätzt Mitorganisator Holger Wesseln. "Hobbyläufer etwa eine viertel Stunde."