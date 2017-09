Ruderberg/Welzheim Ferien-Ausklang: Mit dem Wiesel nach Welzheim

Der Zug hält unterwegs am Bahnhof Laufenmühle, in Breitenfürst, im Welzheimer Tannwald und schließlich am Bahnhof. Fahrräder werden kostenlos mitgenommen. Fahrgäste können sich auf Landschaftsausblicke freuen, die Strecke der Schwäbischen Waldbahn gehört zu einer der schönsten und steilsten Strecken, die unser Ländle zu bieten hat – und das zum VVS-Tarif. Wer im Besitz eines VVS-Ausweises ist, fährt also kostenlos.

Die Stadt Welzheim lädt alle Sommerfrischler ein, die sich einen schönen Tag in der Limesstadt machen möchten, denn langweilig werde „auf dem Wald“ bestimmt nicht.

Der Fahrplan für den Ferienexpress wurde auf vier Fahrten erweitert, sodass Fahrgäste die Möglichkeit haben, auch nur einen Kurzaufenthalt in Welzheim zu genießen: Bummeln gehen, eine Runde Minigolf spielen (geöffnet ab 12 Uhr), Eis essen oder den tollen Römerspielplatz im Tannwald mit den Kleinen entdecken.

Für diejenigen, die den ganzen Tag bleiben möchten, empfiehlt die Stadtverwaltung den Ausstieg am Haltepunkt Tannwald. Hier werden große und kleine Römerfans von Limes Cicerone Hartmut Frey abgeholt, der nach einem kurzen Spaziergang zum Ostkastell eine kindgerechte Kurzführung (30-40 Minuten) anbietet. Kosten: zwei Euro/Erwachsener und ein Euro/Kind.

Ein anschließender Bummel durch die Innenstadt und eventuelleine Wanderung zurück über das Edenbachtal zum Haltepunkt Laufenmühle könnten den Tag abrunden.